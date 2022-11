كريستيانو ضد غانا ..رونالدو بلا نادٍ أم الجسد لا يرحم؟

كريستيانو رونالدو ظهر على لائحة المسجلين الليلة، بعدما أحرز هدف البرتغال الأول في شباك غانا، ولكن هو اللاعب الذي نعرفه؟

تصريحات نارية وهجوم على مانشستر يونايتد وإريك تين هاج، والقيام بفسخ عقده بالتراضي ورسالة وداع، ليصبح رونالدو لاعبًا حرًا بلا عقد للمرة الأولى بمسيرته.

خياران أمام صاحب الـ37 سنة، الاستسلام للواقع المرير بتقدمه في سن وتلاشي أفضل فتراته ومستوياته، والخيار الثاني هو المقاومة رغم كل الظروف.

مشاركة رونالدو التي استمرت لمدة 88 دقيقة قبل خروجه، لم تكن عادية، لأنها الأولى بعد صراعه الإعلامي مع يونايتد، لذلك كان لديه نقطة ما ليثبتها..

قبل انطلاق صافرة بداية المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 3/2، علمنا ما هو الخيار الذي اتجه عليه المهاجم المخضرم وهو المقاومة والقتال حتى آخر لحظة.

اللاعب قام بغناء النشيد الوطني البرتغالي والدموع في عينيه، وهي اللقطة التي أبرزت الحالة الحرجة التي يعيشها صاحب الـ5 كرات ذهبية.

بعد صافرة الحكم ظهر على رونالدو الإصرار الكبير ومحاولته لتحسين صورته أمام الجماهير التي اهتزت بشكل واضح مع الشياطين الحمر داخل وخارج الملعب.

Cristiano Ronaldo was in tears before playing in his fifth World Cup 🥺 pic.twitter.com/54kvAHzFLc