كريستيانو رونالدو يواجه اللعنة التركية بترياق "الأرقام القياسية" .. لا يسجل ولكنه يكتب التاريخ!

ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مباراة تركيا؟

"لا يحتاج للتسجيل كي يكتب رقمًا قياسيًا"، هكذا تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، من قيادة بلاده لانتصار عريض على تركيا بنتيجة (3-0)، لتعبر كتيبة المدير الفني روبرتو مارتينيز، إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

النجم البرتغالي لم يسجل هدفًا، ولكنه اكتفى بصناعة تمريرة حاسمة، منحت الهدف الثالث الذي سجله برونو فيرنانديش في الدقيقة 56، رغم كونه في وضع كان يسمح له بتجربة حظه في التسديد على المرمى، بعدما تمكن من ضرب الدفاع التركي والانطلاق نحو المرمى، إلا أنه آثر التمرير إلى برونو الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة بالشباك.

ومنح الفوز الكبير، منتخب البرتغال، صدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، ليعبر إلى ثمن نهائي يورو 2024، بينما تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في وصافة المجموعة.

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رقم قياسي

وأصبح كريستيانو رونالدو، رسميًا أكثر لاعب صناعة للتمريرات الحاسمة في تاريخ بطولات كأس الأمم الأوروبية، بالوصول إلى الهدف السابع في تاريخه، ليضيف رقمًا جديدًا إلى سجل أرقامه التي أرهقت كاتب التاريخ بتدوينها.

وتمكن كريستيانو رونالدو أكثر لاعب صناعة للتمريرات الحاسمة في البطولة منذ عام 1968، لتصل مساهماته التهديفية إلى 21 هدفًا، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 7، ليبتعد بفارق كبير عن الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي ساهم في 11 هدفًا كأهداف وصناعة، ليحتل المركز الثاني تاريخيًا.

وبات رونالدو، أكثر لاعب تسجيلًا وصناعة للأهداف في بطولتي كأس الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا، فضلًا عن كونه أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الدولية في تاريخ منتخبات الرجال، برصيد 130 هدف في 209 مباراة دولية.

إهدار فرص

ورغم الرقم التاريخي لرونالدو، إلا أن ذلك لن يمنع الجماهير من التساؤل مجددًا بشأن مدى قدرة كريستيانو على المشاركة أساسيًا في مباريات البرتغال، وهو السؤال الذي لا يزال المدرب روبرتو مارتينيز يقوم بالرد عليه، حتى المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة تركيا.

وتمكن بيرناردو سيلفا من تعويض انفلات الكرة من كريستيانو رونالدو، في لحظة تسجيل الهدف الأول، التي كان رونالدو قريبًا فيها من الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعثر بشكل غريب، لتصل الكرة إلى نجم مانشستر سيتي الذي أودعها في الشباك.

وفي لقطة الهدف الثاني أيضًا، اعترض رونالدو على عدم تمرير الكرة له من قِبل برونو فيرنانديش، ليفاجأ الجميع بخطأ فادح من الدفاع التركي ساهم في مضاعفة أهداف البرتغال.

وفي الدقيقة 66، أهدر رونالدو فرصة محققة، بعدما استقبل تمريرة عرضية، ليرتقي للكرة ويوجه رأسية أخطأت طريقها نحو المرمى.

اللعنة التركية

ويواصل كريستيانو رونالدو، عجزه عن هز الشباك التركية في رابع مواجهة لقائد النصر أمام الأتراك، حيث اكتفى بصناعة تمريرتين حاسمتين فقط.

ورغم غيابه عن التهديف في مرمى تركيا، إلا أن رونالدو يواصل كتابة التاريخ مع المنتخب البرتغالي، بأنه تأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة التاسعة في كافة مشاركات المنتخب بالبطولة الأوروبية.