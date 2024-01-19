كريستيانو رونالدو يهزم ليونيل ميسي وكريم بنزيما ورياض محرز ويتوج بـ"3 جوائز" .. وصدمة لثنائي الهلال!

ليلة تاريخية جديدة للأسطورة كريستيانو رونالدو

توّج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بـ3 جوائز جديدة؛ بعد مستواه الرائع في عام 2023.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ حيث عانى في بداية مشواره مع الفريق الأول، قبل أن ينفجر "كرويًا" في الموسم الرياضي الحالي.

وخلال حفل "جلوب سوكر" في مدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، حصل رونالدو، على جائزة "مارادونا"؛ كأفضل هداف في العالم، لعام 2023.

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كما توّج الأسطورة البرتغالية، بجائزة "جلوب سوكر" المقدمة بالتعاون بين رابطتي الأندية ووكلاء اللاعبين الأوربيين، كأفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2023، متفوقًا على الساحر الجزائري رياض محرز "الأهلي" وكريم بنزيما "الاتحاد" وسالم الدوسري "الهلال".

ولم يكتفِ رونالدو بذلك؛ حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023، بتصويت الجماهير؛ متفوقًا على الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والأسطوة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والفرعون المصري محمد صلاح.

ومن ناحيتهما.. خسر الحارس المغربي ياسين بونو والظهير الأيمن سعود عبد الحميد، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، جائزتين في "جلوب سوكر".

بونو خسر جائزة أفضل حارس في العالم، لمصلحة البرازيلي إيدرسون، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سقط سعود أمام جود بيلينجهام، جوهرة ريال مدريد الإسباني، في صراع أفضل لاعب شاب في 2023.