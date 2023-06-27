كريستيانو رونالدو ينقذ صفقة النصر مع مدربه المرتقب بمكالمة هاتفية

هل ينجح كريستيانو رونالدو في حسم الصفقة لنادي النصر؟!

أجرى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مكالمة هاتفية عاجلة؛ لحسم صفقة المدرب الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي تقريبًا".

صحيفة "UOL" كشفت عن إجراء رونالدو، مكالمة هاتفية مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو؛ لإقناعه بالرحيل عن نادي بوتافوجو البرازيلي، وقيادة مشروع العالمي الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن الأسطورة البرتغالية، لديه قناعة كبيرة بأفكار كاسترو، وأنه قادر على النجاح مع نادي النصر، الباحث عن العودة إلى منصات التتويج مجددًا، بعد فترة غياب.

ومن ناحيته.. تأثر كاسترو، بحديث كريستيانو رونالدو معه، بالإضافة إلى الإغراءات المالية؛ حيث سيحصل مع الفريق النصراوي، على 3 أضعاف ما يتقضاه من بوتافوجو.

وأكدت الصحيفة، على أن لويس كاسترو، الذي يتعرض لضغوطٍ من نجوم الفريق البرازيلي للبقاء، أخبر المقربين منه بقراره، والذي من المتوقع أن يعلن عنه بشكل رسمي، مساء اليوم.