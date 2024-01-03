كريستيانو رونالدو ينافس بنزيما وميسي .. قائمة المرشحين من FIFAPRO لـ"التشكيل المثالي"

23 اسمًا عالميًا مرشحين لـ"التشكيل المثالي" بتواجد رونالدو وبنزيما

أعلن الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للدخول في التشكيل المثالي "FIFAPRO"، لعام 2023.

القائمة ضمت 23 اسمًا عالميًا، سيتم اختيار أفضل 11 منهم في مختلف المراكز؛ من خلال تصويت أكثر من 25 ألف لاعب محترف حول العالم.

وضمت القائمة؛ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، نظرًا للمستوى المبهر الذي قدمه في عام 2023، والذي توّج فيه هدافًا للعالم بـ54 هدفًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تواجد النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، في القائمة؛ ولكن نظرًا لأدائه مع العملاق الإسباني ريال مدريد، في النصف الأول من عام 2023، قبل الانتقال إلى المملكة.

وفيما يلي قائمة المرشحين للتشكيل المثالي "FIFAPRO"..

* حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) - البرازيلي إيديرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) - الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي).

* خط الدفاع: البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي) - الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي الإنجليزي) - الإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي الإنجليزي) - البرازيلي إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) - الألماني روديجر (ريال مدريد الإسباني) - الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي).

* خط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي الإنجليزي) - البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) - الألماني إلكاي جوندوجان (برشلونة الإسباني) - الإسباني رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) - الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني) - الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) - الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني).

* خط الهجوم: النرويجي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي) - الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) - البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) - الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني) - الفرنسي كريم بنزيما (الاتحاد السعودي) - الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

التشكل المثالي يتم تكوينه؛ بناءً على أعلى 3 لاعبين حاصلين على التصويت في كل مركز، لينضموا إلى حارس المرمى، بينما "الاسم الأخير" المتبقي؛ سيكون هو رابع أعلى لاعب تم التصويت له، بين خط الدفاع أو خط الوسط أو خط الهجوم.