كريستيانو رونالدو يلخص سر أسطورته في 4 كلمات

صاروخ ماديرا يعود للظهور الإعلامي في فرنسا

أجرى أشهر رياضي على هذا الكوكب كريستيانو رونالدو مقابلة مع صحيفة "فرانس فوتبول"، كشف خلالها عن أشياء كثيرة، أبرزها ما فعله في السنوات القليلة الماضية ليصل في النهاية للمكانة التي يبدو عليها الآن.

وسطر صاروخ ماديرا اسمه في كتب التاريخ، بتحقيق كل البطولات على المستوى الجماعي والفردية مع فرقه السابقة، خصوصًا ريال مدريد، الذي فاز معه بكأس دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ومثلها أفصل لاعب في العالم أوروبا، من أصل خمس جوائز للاثنين.

ومؤخرًا، دخل نادي الـ700، كأول لاعب في القرن الجديد يتخطى حاجز الـ700 هدفًا في مسيرته، ليعزز فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد ضياع جائزة "الأفضل" أمام ليونيل ميسي في حفل الفيفا الأخير، وقبله خطف فيرجيل فان دايك جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وعن الكيفية التي حقق بها كل هذه النجاحات الهائلة، قال للصحيفة الفرنسية "في عمر 19 و20 عامًا، فهمت أن المغزى من كرة القدم هي الأرقام والألقاب وسجل الأهداف، صحيح من الجيد أن تكون مهاجمًا، لكنك تحتاج أولاً للموهبة".

وتابع "بدون الموهبة لن تحقق أي شيء، وفي نفس الوقت لا فائدة للموهبة بدون عمل، لأنه ببساطة لا شيء يسقط من السماء، وما كنت سأصل لمكانتي الحالية بدون عزيمة".

"هدفي في شباك مانشستر يونايتد في الأوليمبيكو هو الذكرى الأفضل لي مع برشلونة" 🗨️



🎙️ ليو ميسي pic.twitter.com/XyRo41LgkQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 28, 2019

وعن منافسة ميسي وأفضل هدف في مسيرته، بالكاد كرر ما يقوله كل مرة، بقوله "منافسته في إسبانيا جعلتنا أكثر كفاءة، ومع ريال مدريد شعرت بوجوده أكثر من مانشستر، لذلك زاد الضغط قليلاً، وبوجه عام كانت منافسة مفيدة لنا. هدفي الأفضل؟ سأقول هدفي ضد يوفنتوس لأنني حاول تسجيله لسنوات عديدة".