كريستيانو رونالدو يكسر صمته أخيرًا حول انفصاله عن جورجينا!

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي أن يضع أخيرًا حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصاله عن الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقته الحالية.
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وخرجت خلال الفترة الماضية العديد من الأخبار والتقارير التي تؤكد أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا والتي امتدت لأكثر من 8 سنوات على وشك الانتهاء.
وعلى الرغم من نفي جورجينا لتلك الشائعات بأغنية سخرت من التقارير عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك ساهم في زيادة الحديث عن الانفصال.
لكن الآن يبدو أن رونالدو قرر التدخل شخصيًا لوضع حد لكل تلك الأقاويل، بعد أن شارك صورة جديدة مع جورجينا عبر حسابه على "إنستجرام" والذي يتابعه أكثر من 580 مليون متابع.
رونالدو شارك صورة حميمية مع جورجينا حيث تبادل الثنائي القبل، ليقتل "صاروخ ماديرا" بذلك كل الشائعات حول انفصالهما.
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