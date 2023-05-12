كريستيانو رونالدو يقترب من تحقيق حلمه مع النصر بـ"إقناع" هذا المدرب !

أحمد فرهود
Nassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo celebratesGetty Images
كريستيانو رونالدوزين الدين زيدانالنصردوري روشن السعودي

حلم كريستيانو رونالدو في النصر "اقترب"

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يضغط الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ لحسم صفقة كبرى لمصلحة فريقه، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

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النصر يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث ودع المنافسة على كافة البطولات، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

وكشف الأسطورة البرازيلية ريفالدو، عن محاولات من رونالدو؛ لإقناع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بتولي تدريب نادي النصر.

وأشار ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "bolavib" البرازيلية، إلى العلاقة القوية التي تجمع بين رونالدو وزيدان، منذ أن عملا معًا، في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكد الأسطورة البرازيلية، على أن المدير الفني الفرنسي، يرغب في البقاء بالملاعب الأوروبية، ولكنه قد يغيّر رأيه، بعد عرض النصر "الضخم".

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