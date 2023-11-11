بدأ الاحتفالات بمكافأة خاصة للعاملين .. كريستيانو رونالدو يقتحم الإعلام باستثمار ضخم

عضو جديد ينضم لمشاريع رونالدو الاقتصادية..

لأنه رجل أعمال ناجح بقدر نجاحه في ملاعب الساحرة المستديرة، قام البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بتوسيع استثماراته خلال الأيام الماضية، باقتحام المجال الإعلامي في بلاده.

صاروخ ماديرا يمتلك عدة مشاريع اقتصادية سواء فنادق، صالات ألعاب رياضية، مرورًا بالاستثمار في العطور والمياة القلوية وعيادات زراعة الشعر وغيرها.

أما العضو الجديد في مجموعته الاستثمارية، فوفقًا لصحيفة "آس" فإن رونالدو قام بالاستحواذ بشكل كامل على مجموعة "COFINA Media"، أحد أكبر الشركات الإعلامية في البرتغال، مقابل ما يقرب من 57 مليون يورو.

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هذه المجموعة تضم أكبر صحيفة برتغالية ألا وهي "Correio da Manha"، بجانب القناة الأكثر مشاهدة "CMTV".

وأوضح "آس" نقلًا عن موقع "Okdiario" أن كريستيانو احتفل بطريقة خاصة بهذا الاستحواذ، إذ قام بصرف شيكًا بقيمة 1250 يورو للعاملين في الشركة.

يشار إلى أن رونالدو بدأ خلال الفترة الماضية أيضًا استثماراته في السعودية لأول مرة بعد انتقاله لها في يناير الماضي، إذ وقعت شركته "URSU" عقد رعاية لموسم الرياض 2023 المقام من قبل وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، لرعاية المياة الرسمية للفعاليات العالمية.