كريستيانو رونالدو يفشل في ضم صديقه إلى النصر .. والهلال يخسر صفقة الموسم

ضربة لميركاتو الهلال والنصر "الصيفي"

يعمل مسؤولو الهلال والنصر منذ عدة أيام، على دعم صفوف الفريقين بـ"قوة"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال العام الرياضي الحالي، حتى نجح في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يقاتل النصر؛ لتحقيق دوري روشن السعودي للمحترفين، لتجنب الخروج بـ"موسم صفري" جديد.

ولكن، خطة الهلال والنصر لتدعيم صفوفيهما، تلقت ضربة كبرى؛ بعد اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، من تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد راموس مع فريق العاصمة الفرنسية، في 30 يونيو من عام 2023؛ إلا أن خبرته الكبيرة، ودورة القيادي مع اللاعبين، داخل غرف الملابس والمستطيل الأخضر، دفع الإدارة للتفاوض معه لتجديد عقده، لمدة موسم رياضي آخر؛ وفقًا لصحيفة "Leparisien".

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدافع الإسباني من ناحيته، يخطط للبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، لمدة موسم رياضي ثالث؛ حيث انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن الهلال قدّم عرضًا ماليًا مغريًا إلى سيرجيو راموس، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي، بينما استعان العالمي، بأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ لإقناع صديقه المدافع الإسباني.