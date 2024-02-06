كريستيانو رونالدو يفاجئ نجوم النصر .. ويتدخل في أزمة "متمردي السعودية"

حديث كريستيانو رونالدو مع نجوم نادي النصر..

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حرص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على مساندة زميليه في الفريق "الحارس نواف العقيدي والظهير الأيمن سلطان الغنام"، في ظل أزمتيهما مع المنتخب السعودي، أو ما عُرِفت إعلاميًا باسم قضية "المتمردين".

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الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعد العقيدي والغنام و4 لاعبين آخرين، من قائمة كأس آسيا، مع فتح لجنة الاحتراف، تحقيقات موسعة معهم، قد تؤدي إلى إيقافهم لفترة طويلة.

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رسالة رونالدو إلى نجوم النصر، والذي قال فيها: "هذا الوقت لابد أن نقف مع العقيدي والغنام.. نحن أسرة واحدة، ويجب علينا أن نتكاتف".

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وبخصوص مشوار العالمي في 2023-2024.. أعرب الأسطورة البرتغالية، عن ثقته في الاجتماع بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ للاحتفال بالألقاب والبطولات التي سيحققها الفريق.

وشدد كريستيانو رونالدو في كلمته، على سعادته الكبيرة في نادي النصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أن البيئة جميلة للغاية، وساعدته على الارتياح والتألق داخل أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023؛ ولمدة موسمين ونصف حتى يونيو 2025.

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