كريستيانو رونالدو يعترف: مستواي تراجع في فترة مانشستر يونايتد الصعبة!

كريستيانو رونالدو يكشف معاناته مع مانشستر يونايتد

وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الفترة التي مر بها خلال لعبه مع مانشستر يونايتد بـ "الفترة الصعبة" التي عرف فيها عدوه من صديقه.

وعانى كريستيانو في بداية الموسم الحالي بعدم ظهوره أساسيًا مع مانشستر يونايتد ما دفعه لانتقاد إدارة ناديه وزملائه ومدربه إريك تين هاج قبيل كأس العالم وعلى إثر حواره المثير للجدل فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الإنجليزي. وفي نهاية 2022 أعلن نادي النصر السعودي تعاقده معه لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال كريستيانو لقناة Sport TV+: "في بعض الأوقات عليك المرور ببعض المصاعب لترى من يقف بجانبك؛ ليس لدي مشكلة في قول إنني مررت بفترة صعبة في مشواري ومستواي تراجع. لكن لا وقت للندم فالحياة تستمر أيًا كانت. ما مررت به كان جزءًا من تشكيلي؛ حينما تكون على قمة جبل لا ترى غالبًا أسفله".

وواصل النجم البرتغالي "الآن أنا أكثر استعدادًا وما تعلمته كان مهمًا لأنني لم أمر بما مررت به خلال الأشهر القليلة الماضية. الآن أنا رجل أفضل".