حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي رقمًا غائب عن السيدة العجوز منذ ما يقرب من 15 عامًا.

وسجل رونالدو، هدفين خلال مباراة يوفنتوس وبارما، الجارية الآن، في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الإيطالي.

شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، قالت إن رونالدو بات أول لاعب ليوفنتوس يسجل في سبع مباريات على التوالي بالدوري الإيطالي منذ ديفيد تريزيجيه في 2005.

