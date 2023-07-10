كريستيانو رونالدو يطرد نجم النصر؟ .. طلب عاجل لضم وحش نابولي

كريستيانو رونالدو لا يزال يريد أصدقاءه بجانبه في نادي النصر!

طلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مجلس إدارة العالمي، حسم إحدى الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ويعمل حاليًا على مساعدة النادي، في التعاقد مع أسماء عالمية كبرى.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، يرغب رونالدو، في جلب البرتغالي ماريو روي، ظهير أيسر نادي نابولي الإيطالي، إلى قلعة العالمي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وكشفت الصحيفة، عن أن الأسطورة البرتغالية، يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع روي، لذلك يريده معه في النصر؛ في الوقت التي تحركت فيه الإدارة، لاستطلاع رأي نابولي، في بيع عقد اللاعب.

وانضمام النجم البرتغالي "المحتمل" إلى النصر، قد يعني رحيل مؤكد للظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان، عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن ماريو روي "32 سنة"، مثّل نادي نابولي في 199 مباراة رسمية، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 24 آخرين، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.