كريستيانو رونالدو يضحك أخيرًا .. مانشستر يونايتد يجري تغييرات شاملة في مركز التدريبات!

مانشستر يونايتد قرر إجراء تغييرات شاملة على مرافق النادي بعد الانتقادات التي وجهها كريستيانو رونالدو إلى النادي.

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إجراء عملية إصلاحات إضافية في مركز كارينجتون للتدريب، وذلك عبر إضافة صالة صحية جديدة.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن عملية الإصلاحات التي ينوي مانشستر يونايتد القيام بها تشمل إضافة جناح صحي جديد، حيث يمكن للاعبين أداء تمارين اليوجا.

ويقوم مانشستر يونايتد حاليًا باستثمار الملايين لضمان أن يواكب مركز تدريبات النادي العصر، خاصة بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق إلى النادي.

رونالدو، لاعب النصر السعودي، رحل عن مانشستر يونايتد بعد فسخ العقد بالتراضي، وذلك بعد مقابلة نارية أجراها مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان.

وخلال المقابلة، انتقد رونالدو مركز التدريب في مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه لم يتغير منذ رحيله لأول مرة عن النادي في صيف 2009.

رونالدو قال حينها: "منذ مغادرة السير أليكس فيرجسون، لم أشاهد أي تطور في النادي، لم يتغير شيء، السير أليكس يعرف أفضل من غيره أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه".

ويبدو أن كلمات رونالدو قد ضربت وترًا حساسًا لدى إدارة يونايتد، حيث دأبت مؤخرًا على عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية في مركز التدريبات ليتماشى مع العصر.