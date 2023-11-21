كريستيانو رونالدو يرد على "المجهول" الذي ادعى تفوق موهبته عليه هو وميسي!

لاعب برتغالي فرط في موهبته..

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رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على مواطنه فابيو بايم، خريج أكاديمية سبورتنج لشبونة تمامًا مثل رونالدو والذي كان قد فاجأ العالم بتصريحات مثيرة مؤخرًا.

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وقال بايم أثناء استضافته في بودكاست "بي تي كليبس": "لو حظيت بنفس عقلية رونالدو، لربما لم يكن الأمر أبدًا بينه وبين ميسي، كانت كرة ذهبية على الأقل ستذهب لي".

وأردف: "يدين لي كريستيان رونالدو ربما بكرة ذهبية، لأنني لم أضع نفسي في المكان الذي أستطيع أن أصل إليه".

ومرت مسيرة فابيو بايم بتقلبات عديدة، لكن أهم محطاته كانت الانتقال إلى تشيلسي في حقبة البرازيلي لويز فيلبيبي سكولاري، لكنه لم يلعب أي مباراة بقميص البلوز.



مسيرته التي انتهت بشكل عام في 2018 بأحد أندية الدرجة الثانية، لم يكن بها العديد من المباريات أصلًا، رغم أنه تنقل بين العديد من الأندية.

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من جانبه، رد كريستيانو رونالدو ردًا صادمًا على بايم، بعد أن نشر تصريحاته عبر "إنستجرام" مع عبارة: "اللعنة.. من هذا الرجل؟!" في إشارة إلى عدم معرفة "الدون" بهوية فابيو بايم.

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