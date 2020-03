كريستيانو رونالدو يدخل نادي الألفية أمام إنتر

يصل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى المباراة رقم 1000 خلال مسيرته الكروية بعد تواجده في تشكيل الفريق الأساسي أمام إنتر.

وكان رونالدو قد وصل إلى 1000 مباراة مع جميع الفرق والمنتخب في مسيرته أمام سبال في 22 فبراير الماضي باحتساب فترته مع فريق سبورتنج لشبونة للشباب.

ولعب رونالدو 999 مباراة في جميع البطولات، إذ شارك في مباراتين مع سبورتنج لشبونة ب و31 مع الفريق الأول للشبونة، كما لعب 292 مواجهة بقميص مانشستر يونايتد.

1000 - Cristiano Ronaldo will make his 1000th senior appearance over his career for club & country: CP B: 2 apps Sporting CP: 31 apps : 292 apps : 438 apps : 73 apps : 164 apps Landmark.

ومنذ لقاء سبال، خاض مواجهة مع البيانكونيري أمام ليون في دوري أبطال أوروبا، لتصبح مباراة إنتر رقم 1000 دون احتساب فترته مع رديف لشبونة.

Cristiano Ronaldo is set to play his 1000th first team game for club & country

725 goals (inc 99 for Portugal)

6 League titles in 3 countries

5 titles – all-time #UCL top scorer

5 Domestic Cups

Euro 2016 winner

5-time Ballon D'Or winner