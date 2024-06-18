"لا أحد يستطيع إيقافنا" .. كريستيانو رونالدو يتحدى منتخبات اليورو برسالة تهديد صريحة!

"دعونا نحارب معًا .. سنحول الأحلام إلى حقيقة"

حرص النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على تحفيز زملائه قبل ساعات من مباراة فريقه الأولى في بطولة أمم أوروبا.

ويستهل منتخب البرتغال، حامل لقب نسخة 2016، مشواره في اليورو، بمواجهة التشيك، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بالبطولة التي تستضيفها ألمانيا.

وكتب رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "اليوم يبدأ فصل جديد من تاريخنا. أتذكر باعتزاز يومي الأول مع المنتخب، كانت دائمًا رحلة مليئة بالتحديات والانتصارات".

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وأضاف كريستيانو: "الآن، أحظى بشرف أن أكون مرة أخرى بجانب فريق من الأبطال، مليء بالموهبة والإصرار".

وتابع: "إننا بقوة ودعم الجميع سنحول الأحلام إلى حقيقة، دعونا نحارب معًا من أجل تحقيق انتصار آخر. نحن متحدون ولا يمكن إيقافنا.. تحيا البرتغال!".

وقاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز باللقب القاري للمرة الأولى في يورو 2016، على حساب فرنسا، لذلك يثق زملائه في قدرته على تكرار هذا الإنجاز في ألمانيا.

وقال روبن دياز مدافع منتخب البرتغال، إن كريستيانو رونالدو هو مصدر إلهام للجميع في بلاده رغم بلوغه 39 من عمره، مشيرا إلى قدرته على قدرته في حصد اللقب القاري الثاني في تاريخ البرتغال.