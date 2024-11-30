سألعب عامين آخرين .. كريستيانو رونالدو يتحدى "مستر بيست" في الأول بارك ويسجل هدفًا خرافيًا

رونالدو لمستر بيست: مرحبًا بك في بيتي الثاني!

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مفاجأة كبيرة لجماهير نادي النصر، باستضافة صانع المحتوى الشهير "مستر بيست"، الأكثر متابعة في تاريخ موقع (يوتيوب)، على ملعب الأول بارك، لخوض تحدٍّ جديد في كرة القدم.

التحدي كان عبارة عن تسديد الكرة من 5 مسافات مختلفة، بين مرتين و9.5 و15 و30 و50 مترًا، وتصويبها على مجسم من الورق المقوى لحارس مرمى، يحمل صورة Mr.Beast.

وتلقى رونالدو سؤالًا بشأن ما إذا كان يرغب في الوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته، ليجيب قائلًا "سأحاول، هذا يحتاج أن ألعب عامين آخرين"، فيما أخطأ كريستيانو في تقدير عدد أهدافه مؤخرًا، ليجيب قائلًا 908 هدف، رغم أنه بلغ هدفه الـ915.

وفاجأ كريستيانو، مستر بيست بمنحه قميص النصر، من أجل خوض التحدي، فيما قرر اليوتيوبر الأشهر، تحدي نجم النصر، بأن من يفوز يطالب متابعي قناته، بمتابعة الآخر، فيما أنهى البرتغالي الفيديو بهدف رائع سجله من مسافة 50 مترًا، لينجح في صدم الكرة بمجسم الحارس.

وعند استضافة مستر بيست، وصف كريستيانو رونالدو ملعب الأول بارك، بأنه (بيته الثاني)، مضيفًا أنه ربما سجل 50 هدفًا على هذا الملعب، منذ انتقاله إلى النصر.