كريستيانو رونالدو وميسي: من كان الأفضل في 2021؟

كان عام 2021، مميزًا ومليئًا بالأحداث المتناقضة لثنائي من أفضل ممن لمسوا كرة القدم عبر التاريخ، وهما كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، فشهد العام المنصرم عودة صاروخ ماديرا إلى بيته القديم، وخلع البرغوث الأرجنتيني قميص برشلونة لأول مرة.

شهد الصيف الماضي، حدث لم يكن يتوقعه أحد من عشاق كرة القدم، بنهاية رحلة ميسي مع برشلونة، وانضمامه إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع البلوجرانا.

على الجانب الآخر عاد كريستيانو رونالدو، إلى مانشستر يونايتد بيته القديم، بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد ويوفنتوس، والتي استمرت 12 عامًا.

وبعد الانتقالات سنتعرف معًا في التقرير التالي من موقع جول، ماذا قدم الثنائي في عام 2021، ومن كان الأفضل فيه؟...

من كان الأفضل في 2021 رونالدو أم ميسي؟

في عام 2021، حقق كل من رونالدو وميسي، بطولتين لكل منهما فقد تمكن صاروخ ماديرا من الفوز ببطولتي، السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا مع يوفنتوس.

على الجانب الآخر، بطولتي ميسي كان لهما طعمًا مختلفًا، فقد رفع آخر لقب مع برشلونة قبل رحيله وكان كأس ملك إسبانيا، وأخيرًا نجح في الفوز ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، استطاع ميسي الفوز بلقب الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، كما أصبح رونالدو أكثر لاعب يسجل أهدافًا دولية بتسجيله 115 هدفًا مع منتخب البرتغال.

والآن نلقى نظرة على أرقام رونالدو وميسي في عام 2021...

المنتخبات الوطنية:

اللاعب عدد المباريات عدد الأهداف صناعة الأهداف البطولات ليونيل ميسي 16 9 5 كوبا أمريكا كريستيانو رونالدو 14 13 1 -

الأندية:

كريستيانو رونالدو

الفريق عدد المباريات عدد الأهداف صناع الأهداف البطولات يوفنتوس 31 20 3 كأس إيطاليا، السوبر الإيطالي مانشستر يونايتد 20 14 3 - المجموع 51 34 6 2

ليونيل ميسي