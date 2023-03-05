كريستيانو رونالدو وجمهور الاتحاد يصنعا التاريخ في الدوري السعودي

الاتحاد يستضيف النصر في قمة الجولة القادمة من دوري روشن السعودي

يترقب الجمهور السعودي كافة قمة الجولة الـ20 في دوري روشن السعودي بين الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس القادم في جدة.

اللقاء سيحمل الظهور الأول لنجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو في المدينة الساحلية، كما أنه أحد أهم مفاتيح صراع اللقب بين الفريقين ومعهما الشباب والهلال.

إدارة الاتحاد أقدمت على خطوة جديدة تخص الحضور الجماهيري، إذ رفعت أسعار التذاكر بصورة كبيرة تصل إلى عدة أضعاف عن المباريات السابقة، فقد بدأ سعر التذكرة الموحدة من 100 ريال سعودي والفضية من ألف ريال والذهبية من 2000 ريال.

تلك الخطوة أتت حسب الكثير من المتابعين استغلالًا لتواجد النجم البرتغالي في الملعب وكذلك رغبة من الإدارة في تحقيق عائد مادي كبير خاصة مع التوقعات بحضور جماهيري غفير.

جمهور الاتحاد يتصدر قائمة الحضور الجماهيري هذا الموسم في الدوري السعودي، ويُعد بشهادة الجميع الأكثر صخبًا وشغفًا ودعمًا لفريقه داخل وخارج جدة، وقد قاومت الإدارة الاتحادية مرارًا وتكرارًا المطالب برفع أسعار التذاكر استغلالًا لهذا الحضور الكبير لكن الرئيس أنمار الحائلي رفض تمامًا.

مواجهة النصر تبدو استثناءً من قرار الحائلي، وقد حدث ما توقعه الجميع .. صنع حضور رونالدو مع جمهور الاتحاد التاريخ في الدوري السعودي، بأن أصبحت المباراة الأعلى دخلًا من مبيعات التذاكر في تاريخ الدوري السعودي بأرباح تتجاوز الـ7 ملايين ريال سعودي، وذلك بعد نفاذ التذاكر تمامًا ببيع ما يزيد عن 50 ألف تذكرة.

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 46 نقطة ويُطارده الاتحاد بفارق نقطتين فقط، فيما يتواجد الشباب ثالثًا بـ40 نقطة ثم الهلال بـ33 مع لعبه 3 مباريات أقل.