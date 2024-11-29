بين البكاء والفرحة بالبطولات .. "هذا الفارق بين كريستيانو رونالدو ونيمار بالنصر والهلال"!

هذا هو الفارق بين نيمار ورونالدو!

كشف الإعلامي عبد المحسن الجحلان عن الفارق بين النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

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ونشر الجحلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يكشف من خلالها عن الفارق بين رونالدو ونيمار، حيث أكد على أن نجم الهلال عاش الفرحة ببطولات ناديه، بينما كريستيانو اكتفى بالبكاء والحسرة.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "يتحدثون عن كريستيانو رونالدو، كأنه خرج من صفوف الفئات السنية بفريقهم، وينعتون نيمار لأنه مصاب".

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وأضاف: "الخلاصة نيمار تضاعفت مكتسباته وعاش أفراح مع هلال البطولات، في حين من حضر أسطورة كان البكاء والحسرة أبرز الأحداث التي لامست تاريخه، خلال تجربته الأخيرة، هنا الفارق يا سادة".

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ولم ينجح رونالدو في تحقيق أي بطولة مع النصر سوى كأس العرب للأندية الموسم قبل الماضي، في حين احتفل نيمار بالعديد من البطولات مع الهلال رغم إصاباته التي جعلته بعيدًا عن الفريق.