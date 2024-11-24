في مؤتمر أثار به الشك حول كريستيانو رونالدو .. موقف إنساني لستيفانو بيولي قبل مواجهة الغرافة

العالمي يستأنف مشواره القاري بعد الهزيمة أمام القادسية في الدوري المحلي..

سافرت بعثة النصر السعودي اليوم الأحد، متوجهة إلى قطر، استعدادًا لمواجهة الغرافة، المقرر لها غدًا الإثنين.

اللقاء يقام على استاد البيت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وحول المباراة، قال بيولي خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد: "لقاء مهم ضد فريق قوي، لكننا جهزنا أنفسنا بشكل جيد رغم ضغط المباريات، أصبحنا معتادين على هذه الظروف، وإن كان يوم واحد ليس كافٍ للتحضير".

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وأضاف: "فريقنا جاهز، صحيح في المباراة الأخيرة ارتكبنا أخطاء (الهزيمة أمام القادسية)، لكن لدينا مران أخير اليوم للتحضير لمباراة الغد، ورغم الغيابات إلا أن النصر يلعب كمجموعة كبيرة والبدلاء جاهزون".

وبسؤاله عن مدى جاهزية رونالدو للمباراة بعدما شارك أول أمس الجمعة أمام القادسية بعدما أنهى لتوه معسكر دولي مع منتخب البرتغال، علق بيولي: "اليوم سنخوض آخر مران قبل مواجهة الغرافة، سنرى بعدها ما إذا كان جاهزًا للمشاركة أم لا".

وشهد المؤتمر الصحفي لقطة إنسانية من المدير الفني الإيطالي، إذ سقط أحد الصحفيين الحاضرين من على الكرسي الجالس عليه بشكل مفاجئ، ليقرر الأول إيقاف المؤتمر، لحين الاطمئنان على سلامته، قبل أن يستأنف حديثه من جديد.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الغرب بالبطولة القارية برصيد عشر نقاط، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال والأهلي السعويين؛ محتلين المركزين الأول والثاني على الترتيب، فيما يأتي الغرافة سادسًا بأربع نقاط.