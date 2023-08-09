كريستيانو رونالدو في معسكر الشرطة .. تصرف يثير دهشة النصر والعالم!

ماذا فعل الأسطورة كريستيانو رونالدو؟!

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أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، دهشة ناديه النصر والعالم أجمع، بتصرف "أكثر من رائع"، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الشرطة العراقي، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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النصر تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف الشباب السعودي "المتصدر"، ثم الفوز على الرجاء الرياضي المغربي (3-1)، في دور الـ8.

ووفقًا للإعلامي الرياضي العراقي علي نوري، مساء اليوم الأربعاء، زار رونالدو، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة، قبل مباراة نصف النهائي.

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وكشف نوري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الأسطورة البرتغالية، حرص على تقديم التعازي، في وفاة والد فيصل جاسم، نجم النادي العراقي.

وأشاد الإعلامي الرياضي، بتصرف كريستيانو الرائع؛ معلقًا بالقول: "كم أنت كبير يا رونالدو.. أخلاق العظماء".

جدير بالذكر أن جاسم، رفض مغادرة بعثة نادي الشرطة، على الرغم من وفاة والده، وأصر على البقاء مع الفريق الأول؛ باعتبار أنه يمثل الوطن، في بطولة غالية على كل العرب.

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