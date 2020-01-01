كريستيانو رونالدو مستمر في يوفنتوس حتى سن 39.. ماذا عن ميسي؟

من يعتزل كرة القدم أولًا؟ ميسي أم رونالدو؟

يقترب كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، من تجديد عقده مع البيانكونيري حتى 2024 مما يجعله مستمرًا في الملاعب حتى وصوله لعامه الـ 39.

رونالدو هو هداف يوفنتوس في الموسم الحالي كما حقق أطول سلسلة تهديفية في تاريخ البيانكونيري بالدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إنّ رونالدو اتفق مع يوفنتوس على تمديد عقده حتى 2024 على ألا يتغير راتبه ويحصل على 31 مليون يورو سنويًا.

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وأكدت الصحيفة أنّ إدارة يوفنتوس سعيدة بالشكل الذي يظهر به الفريق منذ انضمام رونالدو في 2018، كما أنّ حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي حصلت على متابعة أكبر منذ قدوم صاروخ ماديرا.

في إطار متصل، أبدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" دهشتها من عدم توقيع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على عقد جديد مع النادي الكتالوني رغم أنّه أصغر عمرًا من رونالدو وعقده ينتهي أسرع.

البولجا لديه عقد ينتهي في 2021 بينما رونالدو وقّع مع يوفنتوس حتى 2022، ورغم ذلك يبدو مستقبل الأرجنتيني أكثر غموضًا.

ميسي أعلن في أكثر من مناسبة رغبته الاستمرار في برشلونة لسنوات طويلة، لكنّه في خلاف مع إدارة النادي الكتالوني وعبّر عن ذلك بانتقاد السكرتير الفني، إيريك أبيدال.

وسجل ميسي 24 هدفًا وصنع 16 أخرى في 31 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري، بينما وصل رونالدو إلى 25 هدفًا و4 صناعة.