كريستيانو رونالدو مدربًا .. فيديو مثير يكشف ملامح من "مستقبل" نجم النصر بعد الاعتزال!

كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار مجددًا..

داخل الملعب أو خارجه.. لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يخطف الأضواء من الجميع.

رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023؛ ونجح معه في خطف لقب "هداف العالم"، متفوقًا على مهاجمين عالميين؛ مثل الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند والإنجليزي هاري كين.

ومع وصوله إلى عمر الـ38 واقتراب اعتزاله.. نشر الأسطورة البرتغالية، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، ربما هو مؤشر لما سيكون عليه مستقبله.

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الفيديو جاء ضمن "حملة ترويجية" يقوم بها اللاعب؛ حيث ظهر وهو يعطي تعليمات فنية لمجموعة من المشجعين، على كيفية تسديد الكرة وإسكانها داخل الشباك.

وعن ذلك يقول كريستيانو رونالدو: "قضيت وقتًا رائعًا.. تمكنت من مقابلة مجموعة من المشجعين، والتدريب معهم".

وهذه ليست المرة الأولى الذي يظهر فيها رونالدو في هيئة "المدير الفني"؛ حيث سبق وأن ظهر وهو يوجه زملاءه في منتخب البرتغال، خلال نهائي كأس أمم أوروبا 2016 من الخط، بعدما اضطرته الإصابة لمغادرة المباراة بعد 25 دقيقة فقط؛ وهو ما يُلمح إلى إمكانية دخوله عالم التدريب، بعد الاعتزال.