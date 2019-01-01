رونالدو عن صلاح وجائزة بوشكاش: هدفي كان الأفضل

كريستيانو رونالدو يؤكد أن هدفه في مرمى يوفنتوس بالموسم الماضي كان أفضل من هدف صلاح الذي نال جائزة بوشكاش.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي على سعادته بنيله لجائزتي أفضل لاعب وأجمل هدف عن الموسم الماضي من جوائز "جلوب سوكر".

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "صن" واكد خلالها أن هدفه كان أفضل هدف خلال الموسم.

وقال رونالدو: "دعونا نكون صرحاء ولا تجعلونا نكذب على أنفسنا، هدفي في مرمى يوفنتوس بالموسم الماضي كان الأجمل على الاطلاق".

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وأضاف: "أنا لست حزين أو محبط، هذه هي الحياة، بعض الأحيان نحقق الانتصار وفي أحيان أخرى نخسر، هذا طبيعي للغاية".

وأكمل: "ما يثيرني حقًا أنني طوال 15 عامًا استطعت أن أستمر في نفس المستوى العالي، هؤلاء الذين يفهمون كرة القدم سيعلمون كم من الصعب أن يتم تسجيل مثل ذلك الهدف".

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واختتم تصريحاته: "لقد سجلت حوالي 700 هدفًا في مسيرتي كلاعب كرة قدم، لكن ذلك هو الأجمل على الطلاق، النقطة السلبية الوحيدة أنه جاء في شباك فريقي الحالي".

جدير بالذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول كان قد نال جائزة أجمل هدف في الموسم الماضي عن هدفه في ديربي الميرسيسايد ضد فريق إيفرتون بالدوري الإنجليزي.