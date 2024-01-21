كريستيانو رونالدو عن فترة مانشستر يونايتد: كنت ضائعًا وهذا الشخص أنقذني!

صاروخ ماديرا يكشف عن "أكثر المؤثرين" في استعاده بريقه بعد فترة مانشستر يونايتد السيئة

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لم يتهرب البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من الاعتراف بأنه كان كالـ"الضائع" خلال فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد، لكنه كشف عن أكثر شخص أثر فيه، كي يستعيد من جديد بريقه.

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صاروخ ماديرًا توج مؤخرًا بثلاث جوائز من جلوب سوكر في الإمارات؛ أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل لاعب بتصويت الجماهير، وهداف العالم في 2023 (54 هدفًا).

وفي حواره مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قال الدون عن هذا: "إذا نظرنا لما حدث لي في مانشستر يونايتد، فبالتأكيد حصولي على جوائز جلوب سوكر مفاجأة للجميع، حيث كنت ضائعًا في أعين الكثيرين وقتها، لكنني بعد تلك الفترة ركزت جيدًا، وخضت فترة إعداد ممتازة مع النصر تحت إشراف المدرب لويس كاسترو، الذي كان مؤثرًا جدًا في تحفيزي لتقديم موسم مميز".

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وأضاف: "لذا بالنسبة لي تتويجي بهذه الجوائز ليس مفاجأة، لأنني أعلم أنه لا يزال لدي الكثير لأقدمه، وأعلم أنه يمكنني تسجيل عديد الأهداف مع النصر والبرتغال".

يذكر أن رونالدو انتقل للنصر في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر بعدما فسخ مانشستر يونايتد عقده، جراء خروجه في حوار مع صديقه الإعلامي "بيرس مورجان"، مهاجمًا إدارة النادي ومدربه تين هاج وبعض زملائه.

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