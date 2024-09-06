بعد أن تحداه .. مستر بيست يستفز كريستيانو رونالدو بليونيل ميسي!

رونالدو بدأ الأمر حينما تحدى مستر بيست

استفز اليوتيوبر الشهير مستر بيست النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن قام نجم النصر بالدخول معه في تحدي!

وكان رونالدو قد خرج في تصريحات للصحفيين بشأن قناته الجديدة على "يوتيوب" مؤكدًا على أنه يعمل على تخطي عدد المشتركين في قناة مستر بيست على "يوتيوب" خلال عامين.

وخلال فيديو جمع بين مستر بيست بصديقه، قام الأخير بإقناعه بتناول مشروب "المتة" المفضل عند النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي دائمًا ما يقوم بشربه قبل المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام صديق مستر بيست بإعداد المتة، عن طريق وضع الأعشاب وعليها المياه الساخنة، وقال مستر بيست: "لقد سمعت أن ميسي يقوم بتناول هذا المشروب قبل كل مباراة"، ليؤكد له صديقه هذه المعلومة قائلًا: "إنها تُساعد على الهضم وتمنحك الطاقة".

وبعد أن تناول مستر بيست المشروب قال: "فلعطني أحد كرة قدم الآن، رونالدو قال مؤخرًا أنه سيتفوق عليّ في عدد المشتركين، ولكن ميسي؛ أنت رسميًا أفضل لاعب في كوكب الأرض".

واختتم مستر بيست بتصريح مستفز قائلًا: "ميسي في الأعلى ورونالدو في الأسفل، مشروب النجم الأرجنتيني مذهل".