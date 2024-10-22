"يتفوق على ميسي لهذا السبب!" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يكشف عن أسرار جديدة في مسيرة نجم النصر

كريستيانو رونالدو يواصل التألق رغم وصوله إلى الـ39 عامًا..

تحدث النجم الصربي "المعتزل" نيمانيا فيديتش، عن مسيرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المهاجم الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

فيديتش تزامل مع رونالدو، في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الفترة من 2006 إلى 2009، قبل انتقال الأسطورة البرتغالية إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشف فيديتش في بودكاست مع الأسطورة الإنجليزية ريو فيرديناند، عن أن رونالدو كان يحب "الترفيه" في بداية مسيرته الكروية؛ حيث لم يكن يستهدف تسجيل الكثير من الأهداف، إنما "مراوغة" أكثر من لاعب خلال المباريات.

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وأشار النجم الصربي "المعتزل"، إلى أن الأسطورة البرتغالية "تحول" في آخر عامين مع مانشستر يونايتد؛ حيث أصبح يرغب في تسجيل الأهداف، في كل مباراة يخوضها مع الفريق؛ قائلًا: "عندما جاءت لحظة انتقاله إلى ريال مدريد؛ كنت واثقًا من نجاحه، ولكن ليس لكل هذه السنوات".

وشدد على أن كريستيانو رونالدو عمل "بجد"، حتى على مستوى تطوير جسده، من أجل أن يصبح أفضل لاعب في العالم؛ حيث لم يكن يخفِ هذا الأمر في غرفة ملابس مانشستر يونايتد.

وأضاف نيمانيا فيديتش: "رونالدو لا يزال لديه الكثير من الأحلام التي يريد تحقيقها، إنه يضع لنفسه طموحات لا تنتهي أبدًا؛ لذلك.. هو يلعب حتى الآن".

وعلى الرغم من اعترافه بأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، أحد أفضل اللاعبين في العالم؛ إلا أن فيديتش اعتبر أن رونالدو يتفوق عليه.

سر هذا التفوق - من وجهة نظر فيديتش -؛ هو أن كريستيانو لعب في 3 دوريات كبرى "الإسباني، الإنجليزي والإيطالي"، وتفوق فيهم جميعًا، وكان الأفضل من بين جميع اللاعبين.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو بدأ مسيرته في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل التنقل بين أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي "مرتين"، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وأخيرًا النصر السعودي منذ يناير من عام 2023 وحتى الآن.