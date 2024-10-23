"قد يرحل عن النصر في هذا الوقت!" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يطالبه بمغادرة الدوري السعودي بسبب ليونيل ميسي

رونالدو لم يحقق أي لقب رسمي مع النصر - حتى الآن -..

حث أحد الزملاء السابقين للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الأخير على "الرحيل" عن دوري روشن للمحترفين، وخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الكروية.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية من بوابة نادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مقابل راتب إجمالي يُقدر بـ500 مليون يورو.

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وفي هذا السياق.. قال النجم الفرنسي المعتزل ميكائيل سيلفيستر في تصريحات لـ"Norskebettingsider": "من المذهل رؤية رونالدو يتنافس مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الدوري الأمريكي.. سيكون حلم لجماهير كرة القدم".

ميسي يلعب في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، منذ صيف عام 2023، عندما انضم إليه قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي؛ حيث قاد فريقه للتتويج بلقب "رابطة المشجعين" 2024، لأول مرة في التاريخ.

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد سيلفيستر على أن الأسطورة البرتغالية يشعر بسعادة كبيرة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يعتبر "واجهة" لدوري روشن للمحترفين؛ قائلًا: "من الصعب أن يرحل قبل كأس العالم 2026".

وفجّر النجم الفرنسي المعتزل، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري الأمريكي، كآخر صفقة في مسيرته الكروية، وذلك بعد نهائيات كأس العالم 2026؛ بالرغم من أنه سيكون قد تجاوز الـ41 سنة وقتها.

المملكة العربية السعودية تحاول تجديد عقد رونالدو مع نادي النصر، والذي ينتهي في صيف العام القادم، لمدة موسم رياضي آخر على الأقل؛ وسط ترحيب من اللاعب نفسه، الذي يريد المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال.

جدير بالذكر أن ميكائيل سيلفيستر الذي اعتزل اللعب نهائيًا في يناير من عام 2015، "زامل" كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الفترة من 2003 إلى 2008.