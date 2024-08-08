"مرة واحدة في العمر" .. بريطاني يكسب ثروة مالية بسبب "اتحاد" كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

عندما تبتسم الحياة إلى شخصٍ ما..

"الحظ يأتي مرة واحدة في العمر".. هكذا يُمكن وصف ما عاشه رايان من مقاطعة بيدفوردشير الإنجليزية، والذي حوّل 27 جنيهًا إسترلينيًا إلى أكثر من 100 ألف؛ بسبب الثنائي الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو وميسي يتنافسان منذ أكثر من 15 سنة، على لقب "الأفضل" في العالم؛ قبل أن يقررا أخيرًا الابتعاد عن أوروبا، وخوض تجارب احترافية جديدة؛ وذلك بذهاب صاروخ ماديرا إلى السعودية في يناير 2023، من بوابة نادي النصر؛ والذي أعقبه انتقال البرغوث الأرجنتيني إلى إنتر ميامي الأمريكي، في صيف نفس العام.

ووفقًا لشبكة "توك سبورت"، مساء اليوم الخميس، قام رايان بشراء مجموعة من بطاقات التداول "Topps and Panini"، الخاصة بأبرز نجوم كرة القدم حول العالم؛ وذلك بمبلغ مالي يُقدر بـ27 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

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هذه المجموعة كان بها بطاقة تجمع الأسطورتين رونالدو وميسي، وموقعة منهما شخصيًا؛ وهي تسمى "البطاقة الذهبية"، التي يبحث عنها الجميع حول العالم.

وعن ذلك يقول رايان: "في البداية لم أكن أعلم أن هذه البطاقة ذات قيمة.. لكنني تلقيت اتصالات خلال الـ24 ساعة التالية، من بعض الأشخاص الذين قاموا بعرض مبلغ أكثر من 45 ألف جنيه إسترليني؛ من أجل شرائها".

وكشف عن أنه قرر إدخال هذه البطاقة إلى مزادٍ علني، في أحد المعارض بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد أن علم قيمتها الكبيرة؛ ليصل المبلغ إلى أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.