"قمة الأهلي قد لا تكون الأخيرة" .. كريستيانو رونالدو يعطل رحيل لويس كاسترو عن النصر

كريستيانو رونالدو يحسم قراره لإدارة النصر..

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لن يغادر قلعة الأصفر عقب مباراة القمة أمام الأهلي، كما كان مخططًا خلال الساعات الماضية، في ظل رغبة قائد الفريق كريستيانو رونالدو، في بقائه.

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وذكرت تقارير إعلامية بأن مباراة الأهلي، المقررة غدًا (الجمعة)، في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ستكون الأخير للمدرب لويس كاسترو مع النصر، وذلك بعد توصل الإدارة لاتفاق مع مدرب ميلان السابق، ستيفانو بيولي، لتولي دفّة العالمي بديلًا له.

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وذكر "الميدان الرياضي" في صحيفة "اليوم"، أن كريستيانو رونالدو، غير موافق على إقالة كاسترو، فيما وضعت إدارة النصر اسم المدرب، ضمن قائمة البعثة المغادرة صباح الأحد، إلى العراق، من أجل مواجهة الشرطة، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ويحل النصر ضيفًا على الشرطة، على ملعب كربلاء الدولي، مساء الإثنين المُقبل، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في دوري النخبة الآسيوية، فيما يستضيف نظيره الريان القطري، على ملعب الأول بارك، في 30 سبتمبر، بالجولة الثانية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد أبدى اعتراضًا - في وقت سابق - على إقالة لويس كاسترو، الأمر الذي وضع قائد النصر في محل انتقادات الجماهير النصراوية التي تطالب برحيل المدرب البرتغالي لسوء النتائج، فيما اعترضت الجماهير أيضًا على تولي ستيفانو بيولي، الذي كان مرشحًا للاتحاد من قبل، لقيادة الأصفر، بعد أنباء المفاضلة بينه وبين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، حيث يعد الأخير مطلبًا للجماهير التي وصفته بـ"قاهر جيسوس"، مدرب الهلال.