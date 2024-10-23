جوتي: هذا ما غيره كريستيانو رونالدو في ريال مدريد.. و"كعب" كريم بنزيما ليس الأفضل

جوتي زامل رونالدو وبنزيما في موسم واحد فقط..

من فترة إلى أخرى.. لابد أن يخرج أحد الزملاء السابقين للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي حاليًا؛ ليشيد بـ"احترافية" اللاعب، والتزامه الكبير في التدريبات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

آخر هؤلاء؛ النجم الإسباني خوسيه ماريا جوتي، الذي "زامل" رونالدو في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في موسم 2009-2010، قبل أن ينتقل إلى بشكتاش التركي.

وقال جوتي في تصريحات مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا أعرف ما إذا كان كريستيانو يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، في الساعة 6:30 صباحًا؛ لأنني لم أكن هناك في ذلك الوقت".

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واعترف النجم الإسباني المعتزل، بأن رونالدو غيّر من طريقة تدريب العديد من اللاعبين الذين زاملهم، مشيرًا إلى أن الذهاب إلى "صالة الألعاب الرياضية"، أصبح التزامًا وليس رفاهية؛ وذلك بعد مشاركة غرفة الملابس مع الأسطورة البرتغالية.

واعتبر جوتي أن مهاجم نادي النصر الحالي؛ هو "المثال الحي" لجميع اللاعبين، حول كيفية الاعتناء بأنفسهم في حياتهم بصفة عامة، وليس في طريقة لعب كرة القدم فقط.

وعلى جانب آخر.. رفض خوسيه ماريا جوتي اعتبار تمريرته بـ"الكعب" إلى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق ونادي الاتحاد السعودي حاليًا، الأفضل في مسيرته الكروية.

جوتي مرر كرة حاسمة بـ"الكعب" إلى بنزيما، في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على ديبورتيفو لاكورونيا (3-1)، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني 2009-2010.

واختار نجم ريال مدريد الأسبق، تمريرته الحاسمة إلى الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، في المواجهة ضد إشبيلية التي انتهت بفوز الفريق الملكي (4-2)، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني 2005-2006؛ هي الأفضل لأنها "الأكثر تعقيدًا في مسيرته"؛ على حد وصفه.

جدير بالذكر أن جوتي تدرج في مختلف فئات نادي ريال مدريد السنية، قبل أن يمثّل الفريق الأول لكرة القدم في الفترة من 1996 إلى 2010؛ حيث لعب 542 مباراة رسمية، مسجلًا 77 هدفًا وصانعًا 94 آخرين.