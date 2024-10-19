فيديو | كما يفعل رونالدو في النصر .. كريم بنزيما ينفعل على زملائه بعد هدف القادسية!

شاهد ما فعله بنزيما مع زملائه في الاتحا

سيطر الغضب على النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد ومهاجم فريق نادي الاتحاد، بعدما تلقى فريقه هدفًا من القادسية، ليكون رد فعله هو نفس ما يفعله كريستيانو رونالدو قائد النصر مع زملائه!

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكان بنزيما قد سجل هدف التقدم في الدقيقة 7 من زمن المباراة للاتحاد، قبل أن يتعادل بيير إيميريك أوباميانج بالدقيقة 20 لنادي القادسية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو يظهر فيه بنزيما وهو ينفعل على زملائه، ويلومهم على استقبال هدف التعادل.

GOAL

وتحدث كريم بنزيما مع البرازيلي فابينيو تفاريس والجزائري حسام عوار، بسبب عدم الضغط على لاعبي وسط القادسية، مما تسبب في إرسال كرة طولية عميقة جعلت أوباميانج في انفراد مع الحارس الاتحادي.

ويستضيف الاتحاد نظيره القادسية بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.