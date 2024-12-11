"سعيد بهذا النجاح" .. كريستيانو رونالدو يقطع وعدًا بشأن حضوره كأس العالم 2034

نجم النصر سيكون حاضرًا في مونديال 2034

قطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وعدًا بشأن حضوره كأس العالم 2034 الذي سيقام في المملكة، بعد إسناد تلك النسخة من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" لها.

وأعلن فيفا بشكل رسمي اليوم الأربعاء خلال اجتماع الكونجرس الاستثنائي، إسناد كأس العالم 2034 للسعودية بالتزكية.

وقال رونالدو خلال تصريحات للحساب الرسمي لاستضافة المونديال: "كل شيء رائع، من البنية التحتية إلى الملاعب وتجربة الجماهير وغيرها، وبعد ما رأيته أنا مقتنه بأن كأس العالم 2034 ستكون الأفضل بالتاريخ".

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وأضاف: "بعض اللاعبين الذين ألعب معهم حاليًا سيلعبون لمنتخباتهم في كأس العالم، وأنا على ثقة أنهم سيواصلون في النمو".

وواصل: "والكرة النسائية تتطور بشكل كبير، وعلينا النمو معًا في كل شيء، ليس فقط في كرة القدم وإنما في الحياة، وسأحفزهم على العمل بجهد وتعزيز ثقتهم بأنفسهم".

وتابع: "تطور الدوري بشكل كبير خلال العام الماضي والفارق مذهل، فهناك 7 أو 8 فرق كبيرة في الدوري الآن، ومن الصعب الفوز عليهم، وكذلك تطور اللاعبين كزملائي في النادي والأندية الأخرى، واللاعبين السعوديين يتطورون سريعًا".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلًا: "السعودية خيالية، وشعبها جيد جدًا، وكل عام يتم إقامة أحداث كبرى في مختلف الرياضات، مثل كرة القدم والملاكمة وفعاليات ترفيهية عديدة، ومستقبلها مشرق جدًا بوجهة نظري، وانا سعيد بأنني جزء من نجاح هذه البلد، وبكل تأكيد لمشاهدة كأس العالم".