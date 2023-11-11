"كريستيانو رونالدو قدوتي منذ الطفولة".. هويلوند لا يكترث لتين هاج!

المهاجم الدنماركي يشيد بمن فتح النار على مدربه!

تحدث الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم وهداف مانشستر يونايتد عن العديد من الملفات في لقائه مع برنامج TeamViewer Diaries التابع للجهة الراعية لنادي أولد ترافورد.

لكن أبرز ما قاله هويلوند كان "قدوته أثناء نشأته" وهنا كان يعني البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي ومانشستر يونايتد السابق.

وقال هويلوند : "لقد كان كريستيانو دائمًا مثل قدوتي أثناء نشأتي، اعتقدت دائمًا أنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم وحاولت التعلم منه".

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وأردف: "إنه أعظم هداف على الإطلاق، وربما أيضًا. لقد كنت أتطلع إليه دائمًا حين كان أكثر قدرة على المراوغة والآن أصبح هدافًا بشكل أكبر".

وأكد: "الكل يعلم أنه كان يتمتع بموهبة كافية، لكنه عمل بجد ليكون الأفضل على الإطلاق، وأنا أحب ذلك فيه".

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وأضاف هويلوند أنه يستلهم أخلاقيات العمل التي يشتهر بها رونالدو، مشيرًا إلى أنه يعمل دون كلل لمواصلة التطور كمهاجم خلال موسمه الأول في يونايتد.

وتابع: "أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني تحسينها، وهو أمر جيد بالطبع لأنني أعتقد أنه بعد ذلك يمكنني أن أتطور لأصبح مهاجمًا أعظم مما أنا عليه الآن".

وختم حديثه حول هذا الأمر مشيرًا إلى مدربه إريك تين هاج قائلًا: "آمل أن أتمكن من مواصلة التعلم كل يوم من اللاعبين هنا ومن المباريات ومن الجهاز الفني".

تصريحات هويلوند قد تمر في إطار اعتيادي إذا لم تكن هناك مشكلة كبرى جمعت بين رونالدو وتين هاج مدربه الحالي، التي أدت إلى رحيل "الدون" عن مانشستر يونايتد وانضمامه إلى النصر السعودي.