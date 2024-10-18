"انظروا إلى كريستيانو رونالدو" .. مدرب الشباب يكشف حقيقة "استهتار" عبدالرزاق حمدالله في ركلة الجزاء ضد النصر

حمدالله ساهم في خسارة الشباب أمام النصر..

أشاد البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بالمستوى الذي ظهر به لاعبيه، على الرغم من الخسارة أمام النصر.

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الشباب خسر (1-2) أمام ضيفه نادي النصر، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

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بيريرا اعترف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بأن هُناك فوارق فنية كبيرة للغاية بين النصر والشباب؛ وعلى الرغم من ذلك تمكن فريقه من الصمود، حتى اللحظات الأخيرة.

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وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أنه اضطر لإجراء 3 تبديلات خلال المباراة، بسبب الإصابات المختلفة للاعبيه، معتبرًا أن هذا الأمر أثر على النتيجة النهائية.

ورفض فيتور بيريرا تحميل المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الشباب، مسؤولية خسارة فريقه أمام النصر؛ بعدما أهدر "ركلة جزاء" في الدقيقة الـ13 من الوقت بدل الضائع من عمر الديربي.

ونفى بيريرا تنفيذ حمدالله الركلة الجزائية بـ"استهتار"، مؤكدًا على أن المهاجم المغربي كان جديًا عند التسديد؛ ولكنه لم يوفق في تسجيلها إلى داخل الشباك.

وشدد مدرب الليث الشبابي على أن حمدالله لاعب كبير، مستشهدًا بإهدار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر الحالي، ركلات جزاء في أوقات سابقة؛ على الرغم من أنه أحد أساطير كرة القدم.

جدير بالذكر أن نادي الشباب، تجمد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بينما ارتقى النصر إلى الوصافة "مؤقتًا" بـ17 نقطة.