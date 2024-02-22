كريستيانو رونالدو فخور بـ"يوم التأسيس" .. ويكشف عن ميزة النصر وشعور عائلته

رونالدو احتفل مع النصر بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية

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أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته الكبيرة بـ"احتفاله" للمرة الثانية، بيوم التأسيس السعودي.

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المملكة العربية السعودية تحتفل يوم 22 فبراير من كل عام بـ"يوم التأسيس"؛ حيث يأتي في 2024، بالتزامن مع مرور أكثر من سنتين بقليل على انضمام رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال رونالدو في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي النصر: "إنه شعور خاص أن أكون هنا.. أنا فخور جدًا وعائلتي سعيدة".

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وأشاد الأسطورة البرتغالية بـ"روح المجموعة" في نادي النصر، سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية؛ حيث احتفل الجميع معًا، بيوم التأسيس.

جدير بالذكر أن رونالدو، توّج في عامه الأول مع النصر، بلقب هداف العالم في 2023، ومع بداية 2024 واصل تألقه؛ حيث قاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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