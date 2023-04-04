كريستيانو رونالدو غير .. العدالة يلقن جمهور الاتحاد درسًا في احترام النجوم

رونالدو يقود العالمي حاليًا في مواجهة العدالة ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي

shahid

رغم أن النصر يعد ضيفًا ثقيلًا على العدالة، في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، إلا أن جمهوره ضرب مثلًا رائعًا في الرقي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

العدالة يستضيف حاليًا العالمي، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، بين من يبحث عن فرصة الانقضاض على الصدارة، ومن يسعى للهروب من مراكز الهبوط.

ورغم صعوبة المباراة على أصحاب الأرض إلا أنهم رفضوا استخدام الحرب النفسية للتأثير على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، إذ قاموا بتحيته فور نزوله لأرض الملعب، لإجراء عمليات الإحماء وفقًا لبدر العثمان؛ مراسل قنوات SSC.

ما قام به جمهور العدالة مختلف تمامًا عما فعله جمهور الاتحاد مع صاروخ ماديرا في مباراتين سابقتين خاضهما أمام العميد، إذ تعمد وقتها جمهور العميد بترديد اسم غريمه "ليونيل ميسي"، للنيل من روح البرتغالي المعنوية، وبالفعل نجحت خطتهم وسقط النصر أمامهم بقيادة الدون في كأس السوبر ودوري روشن.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، فيما يحل العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

Shahid