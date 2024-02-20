كريستيانو رونالدو طلب ضمه .. صفقة عالمية على أبواب دوري روشن السعودي

اسم عالمي جديد يقترب من الملاعب السعودية..

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اقترب اسم عالمي جديد، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، سينتقل النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، إلى الملاعب السعودية، في الصيف القادم.

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ولم يحدد خوسيه فيليكس في حديثه مع صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء، اسم النادي الذي سينتقل إليه كاسيميرو في السعودية؛ إلا أن العديد من التقارير العالمية أشارت في الفترات الماضية، إلى أن رونالدو طلبه في النصر.

وحسب الإعلامي الرياضي جرايم بيلي في وقتٍ سابق، تفاوض النصر مع النجم البرازيلي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ لضمه إلى صفوفه رسميًا، بناءً على طلب من الأسطورة البرتغالية، الذي لعب معه لسنواتٍ طويلة في فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد؛ إلا أن اللاعب فضل البقاء مع مانشستر يونايتد، حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

لذلك.. الأقرب هو انضمام كاسيميرو إلى النصر؛ خاصة أن بيلي أكد على أن مسؤولي قلعة العالمي، أخبروا اللاعب على هامش مفاوضاتهم معه في يناير الماضي، بأنهم جاهزين لضمه، في أي وقت يرغب فيه بالقدوم إلى السعودية.

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