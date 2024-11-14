"لا أصدق أنه يعرف اسمي" .. برونو فرنانديش وبرناندو سيلفا يكشفان أسرار كريستيانو رونالدو

حقائق ومواقف مثيرة من حياة رونالدو خلف الكواليس

كشف برونو فرنانديش وبرناندو سيلفا بعض أسرار النجم كريستيانو رونالدو، كما تحدث كل منهما عن أول مرة اجتمع فيها مع نجم النصر السعودي وكانت بالطبع خلال معسكرات المنتخب البرتغالي، وذلك خلال حديثهما لقناة اليوتيوب التابعة لصاحب الـ39 عامًا.

زميل رونالدو سابقًا في مانشستر يونايتد أوضح أن هناك العديد من الأسرار التي لا يعلمها الجمهور عن اللاعب، مضيفًا "أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي لا تعرفونها عن رونالدو، عليكم التواجد حوله للتعرف على حياته عن قرب، ولكن قد أخبركم أنه جيد في الرقص، لديه خطوات رقص جيدة جدًا".

وأضاف نجم مانشستر سيتي "أعتقد أن الناس يعلمون عنه أنه شخص ملتزم، يُحب العمل في الأوقات المناسبة وأن يكون كل شيء في مكانه الصحيح، لكن ربما لا تعلمون أنه لا يحتاج ليأكل كثيرًا، أظنه لا يتناول إلا الغذاء والعشاء ولا يأكل الوجبات الصغيرة، أعتقد أن تلك نقطة مثيرة للفضول بشأنه".

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وعن أول موقف جمعه به، قال فرنانديش "كان موقفًا طريفًا، لكنه في نفس الوقت عاطفيًا. كنت محاطًا بالعديد من اللاعبين الكبار الذين أنا أحد عشاقهم في أول حضور لي مع المنتخب البرتغالي، وقد كنت خجولًا قليلًا. لم أرغب بالتحدث مع أحد وكنت أصافح اللاعبين ورأسي للأرض، ولم يكن كريستيانو قد جاء بعد".

تابع "بدأ بالتحدث معي حين وصل، قال اسمي وقال لي "شاهدت مباريات لك، أنت تُسجل الأهداف وتلعب جيدًا جدًا مع سبورتينج"، أذكر أنني عدت إلى غرفة الملابس واتصلت بعائلتي وأصدقائي وأخبرتهم "لقد كان يُشاهد مبارياتي، لا أصدق أنه يعرف اسمي"، ذلك لأنك حين تنضم لأول مرة للمنتخب الوطني تظن أنك غير معروف للاعبين الكبار".

أما سيلفا، فقد قال "لدي العديد من الذكريات معه بالطبع، لقد لعبنا معًا لـ10 سنوات تقريبًا في المنتخب البرتغالي، أذكر أنني في إحدى أوائل المرات التي انضممت فيها للمعسكر لم أجد مكانًا خاليًا في الحافلة وهنا تدخل بعض اللاعبين الكبار وأخبروني "يُمكنك الجلوس في هذا المكان، فهو فارغ"، ولكنه كان مكان كريستيانو وحين جاء قال لي ضاحكًا "يُمكنك الجلوس هنا معي"، كنت في عامي الـ20 وتعرضت للخداع من اللاعبين الآخرين، كان موقفًا مضحكًا".