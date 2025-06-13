كريستيانو رونالدو سفيرًا عالميًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

تعيين أيقونة الرياضة العالمية يعزز مكانة كأس العالم للرياضات الإلكترونية كمنصة رئيسية للمنافسة النخبوية وصعود الرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF)، اليوم الجمعة، عن تعيين كريستيانو رونالدو، أحد أشهر الرياضيين في التاريخ، سفيرًا عالميًا لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 (EWC)، مما يعزز مكانة البطولة كواحدة من أرقى الأحداث الرياضية في العالم.

ويمثل تعيين رونالدو علامة فارقة في مسيرة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويشير إلى الارتقاء المستمر للألعاب التنافسية كرياضة عالمية.

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وبصفته الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، ورمزًا للأداء النخبوي، يجلب رونالدو حضورًا قويًا وتأثيرًا ثقافيًا يتجاوز الرياضات التقليدية، مما يساعد على ربط ملايين المشجعين بجيل جديد من رياضيي الرياضات الإلكترونية.

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لـEWCF: "كريستيانو رونالدو يربط بين الأجيال، من عشاق كرة القدم المخلصين إلى المنافسين الناشئين اليوم. ويعكس سعيه نحو العظمة، روح كأس العالم للرياضات الإلكترونية أكبر منصة لأفضل اللاعبين. وبصفته سفيرًا عالميًا، يُشكل جسرًا بين الرياضة التقليدية والألعاب التنافسية، مما يساعد على إبراز جيل جديد من الرياضيين الذين يتنافسون من أجل المجد العالمي. نشعر بالفخر لوقوف الأعظم على مر العصور إلى جانبنا في هذه اللحظة التاريخية للرياضات الإلكترونية".

ولعب رونالدو دورًا مهمًا في تطور كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فقد شارك في الإعلان العالمي عن إنشاء البطولة في عام 2023، وحضر حفل الختام الصيف الماضي في الرياض، حيث احتفل بفوز فريق فالكونز التاريخي ببطولة الأندية.

وبفضل تأثيره المتفرد وتفاعله مع المشجعين عبر جميع المنصات الرئيسية، ساهم رونالدو في رفع مكانة البطولة منذ انطلاقتها.

وبصفته سفيرًا عالميًا، سيقود صاروخ ماديرا الحملة العالمية للبطولة قبل وأثناء المنافسة والمهرجان الذي يستمر 7 أسابيع في الرياض.

كما يظهر كشخصية قابلة للعب في لعبة FATAL FURY: City of the Wolves، إحدى الألعاب الـ25 المدرجة في قائمة بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا العام.

وبفضل متابعيه الذين يتجاوزون المليار على وسائل التواصل الاجتماعي، سيساعد صوت رونالدو في جذب جمهور جديد للبطولة، وتقديم جيل جديد من المشجعين إلى نخبة لاعبي الألعاب التنافسية.

وسوف تسلط مشاركة رونالدو الضوء أيضا على الثيمة الإبداعية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، "Rise Above"، وهي حملة تحتفي بإطلاق العنان للإمكانيات البشرية، ودفع الحدود، والتجاوز عن المعايير في السعي نحو العظمة، وجميعها قيم يجسدها رونالدو ويعكسها الرياضيون الذين يتنافسون عبر 25 بطولة هذا الصيف.

وقال رونالدو: "الرياضة دائماً في تطور، والرياضات الإلكترونية هي إحدى الحدود الجديدة. الالتزام، والدافع، والموهبة، والشدة التي رأيتها في رياضيي الرياضات الإلكترونية لا تختلف عما اختبرته على أرض الملعب. أنا فخور بالوقوف إلى جانب هؤلاء المنافسين والمشاركة في حدث عالمي يُلهم جيلاً جديدًا".

وتجمع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية مرة أخرى في الرياض، المملكة العربية السعودية، لمنافسة عالمية ستتوج ببطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية القادم.

وسيكافئ النمط الفريد للبطولة، الذي يعتمد على التنافس عبر الألعاب المختلفة، الأندية واللاعبين الذين يتنافسون على جوائز مالية تغير حياتهم عبر مزيج من المنصات والأنواع، مجمعاً أفضل الفرق واللاعبين والألعاب تحت راية واحدة في أكبر احتفال بالرياضات الإلكترونية على الإطلاق.

وستضم بطولة EWC 2025 أكثر من 2000 لاعب نخبة و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة عبر 24 لعبة للحصول على جوائز مالية قياسية تتجاوز 70 مليون دولار. التذاكر متاحة الآن على موقع esportsworldcup.com.

لمعرفة المزيد عن EWC، زُر esportsworldcup.com وتابع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على LinkedIn.

كما يمكنك الاستمتاع بسلسلة وثائقية من 5 أجزاء بعنوان "Esports World Cup: Level Up"، من إخراج الفائز بجائزة إيمي آر. جيه. كاتلر، والتي تروي قصة النسخة الافتتاحية من EWC، تُعرض الآن حصرياً على Prime Video مع حلقات جديدة تُصدر أسبوعياً.