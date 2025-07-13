أسرار نجاحه لا تتوقف .. الكشف عن سر "الساعة الـ2 صباحًا" لكريستيانو رونالدو!

سلوكيات نجم النصر مازالت تُصيب زملاءه بالذهول

ماذا حدث؟

قضى بليز ماتويدي، لاعب المنتخب الفرنسي السابق والفائز بكأس العالم، موسمين مع رونالدو في يوفنتوس بين عامي 2018 و2020. وفازا معًا بلقبين في الدوري الإيطالي.

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سجل كريستيانو رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، 101 هدفًا ليوفنتوس في 134 مباراة. حافظ كريستيانو رونالدو على مستواه الرائع في كرة القدم الإيطالية، ولم يفقد شهيته للعب.

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هل تعلم

يستمر هذه الشغف في سن الأربعين مع فريق النصر السعودي في الدوري السعودي للمحترفين. لطالما دفع رونالدو نفسه إلى أقصى حدوده، وشهد ماتويدي بنفسه مدى تفاني هذا اللاعب العظيم في مهنته.

ما قاله ماتويدي

قال ماتويدي لصحيفة توتوسبورت "كان كريستيانو محترفًا مثيرًا للإعجاب، مهووسًا بالعمل. ذات ليلة، عدنا في الثانية صباحًا بعد مباراة في الدوري الإيطالي لأخذ السيارات... كنا مرهقين للغاية، لكنه ذهب إلى [مهدي] بنعطية وأقنعه بالذهاب معه إلى صالة الألعاب الرياضية للقيام بتمرين استشفاء. ظننت أنه مجنون! كان رونالدو هكذا: لم يتوقف أبدًا. هذا هو سر نجاحه والسبب في أنه لا يزال قادرًا على إحداث فرق حتى اليوم".

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ما هو مستقبل رونالدو؟

يعمل رونالدو بجد خلف الكواليس في الشرق الأوسط، برفقة شريكته جورجينا رودريجيز، وقد قدم ما يكفي لتوقيع عقد جديد لمدة عامين، وهو رقم قياسي، سيبقيه في الملاعب حتى بعد بلوغه 42 عامًا.