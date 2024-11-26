ريكو .. نصف سنتيمتر أنقذه من الموت لكن لا شيء يُنقذه من أهداف كريستيانو رونالدو!

حارس مرمى الغرافة يُعاني من كابوس اسمه رونالدو

عاش سيرجيو ريكو حارس مرمى الغرافة القطري ليلة "معاناة" معتادة أمام كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريقه مع النصر في دوري أبطال أوروبا النخبة مساء أمس الإثنين على ملعب البيت في قطر.

النجم البرتغالي مارس هوايته المفضلة بزيادة مرمى حارس المرمى الإسباني، حيث سجل هدفين من ثلاثية انتصار فريقه 3-1 في مباراة الأمس.

الهدفان رفعا رصيد أهداف رونالدو في مرمى ريكو إلى 11 ليدخل بقوة قائمة الحراس الأكثر قبولًا للأهداف من النجم صاحب الـ39 عامًا، حيث كان الدون قد سجل في مرماه 9 أهداف حين كان يلعب لريال مدريد فيما الحارس لإشبيلية.

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ريكو كان قد تعرض لحادث صعب جدًا العام الماضي بعدما نجا من الموت بأعجوبة عقب سقوطه من صهوة جواده، وقد قال الطبيب المعالج آنذاك أن نصف سنتيمتر أنقذه من الموت.

ريكو وجد نصف سنتيمتر ليُنقذه من الموت بعد سقوطه المروع، لكنه لم يجد حتى الآن ما يُنقذه من أهداف الدون!