نكث وعده لكريستيانو رونالدو .. بيبي يعلق حذائه بعد رحلة ذهبية عمرها 23 عامًا

33 بطولة تزين مسيرة صخرة دفاع البرتغال

أعلن النجم البرتغالي بيبي، لاعب بورتو، تعليق حذائه واعتزال كرة القدم بصفة نهائية، بعد رحلة طويلة في الملاعب استمرت لأكثر من 23 عامًا.

ونشر بيبي مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، يظهر خلالها نجم ريال مدريد السابق وهو يقف وسط جميع الكؤوس التي نجح في تحقيقها سواء مع الأندية أو منتخب بلاده، وأبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا.

وينتهي الفيديو بغلق الأضواء المسلطة عليه، في إشارة إلى انتهاء رحلته في ملاعب كرة القدم، مع تعليق على الفيديو: "شكرا لكم".

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بيبي صاحب الـ41 عامًا، خاض مسيرة مميزة في ملاعب أوروبا، بدأت في البرتغال مع ماريتمو وبورتو الذي انتقل من خلاله إلى ريال مدريد ليقضي بين صفوفه 10 سنوات (2007-2017).

وبعد رحيله عن الملكي، خاض بيبي رحلة قصيرة مع فنربخشة التركي ثم عاد مرة أخرى إلى بورتو ليقضي بين صفوفه 5 مواسم قبل أن يعلن اعتزاله.

ولعب بيبي مع منتخب البرتغال 141 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف وتوج مع البحارة بلقبي كأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

وكانت مسيرة بيبي مع ريال مدريد مذهلة، حيث حقق مع الملكي 15 بطولة أهمها دوري أبطال أوروبا (3 مرات) والدوري الإسباني (3 مرات)، بينما فاز مع بورتو أيضًا بـ16 بطولة.

وبعد مشاركته الأخيرة في "يورو 2024"، أصبح قلب الدفاع البرتغالي أكبر لاعب سنًا يشارك ببطولة أوروبا، بسن 41 عامًا و113 يومًا، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم جابور كيرالي حارس مرمى المجر السابق.

وبذلك القرار، يخلف بيبي وعده مع صديق رحلته ومواطنه كريستيانو رونالدو، حيث قال في تصريحات سابقة عندما سئل عن موعد اعتزاله: "الحالة الوحيدة التي سأعتزل فيها دوليًا وأرحل عن منتخب البرتغال، هي حينما يعتزل كريستيانو رونالدو فقط".