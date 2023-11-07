فعل ما لم يقم به كريستيانو رونالدو .. رياض محرز يستثمر في السعودية بطريقته

الجناح الجزائري يتخذ خطوة الاستثمار في السعودية..

ثلاثة أشهر فقط في مدينة جدة السعودية كانت كافية للجزائري رياض محرز؛ محترف الأهلي، لاتخاذ خطوة الاستثمار في البلاد.

محارب الصحراء كان قد انضم للراقي في أواخر يوليو الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لنهاية موسم 2026-2027، أي بعد أربع سنوات مقبلة.

واليوم، أعلنت شبكة "الأحداث العقارية" السعودية قيام محرز بالاستثمار العقاري في المملكة، بشراء منزل له في جدة، كأول محترف عالمي يتخذ هذه الخطوة.

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ويبدو أن الجزائري يبحث عن الاستقرار أكثر بعدما تزوج من صديقته عارضة الأزياء تايلور وارد في سبتمبر الماضي، في حفل أقيم في العاصمة البريطانية "لندن".

يشار إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، كان أول نجم عالمي استثمر في السعودية، لكن ليس في العقارات، إنما قامت شركته "URSU" بتوقيع عقد رعاية لموسم الرياض 2023 المقام من قبل وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، لرعاية المياه الرسمية للفعاليات العالمية.