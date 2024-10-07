"لا يلعب من أجل الاستمتاع وهذا الدليل!" .. روبرت ليفاندوفسكي يتحدث عن كريستيانو رونالدو

ماذا قال ليفاندوفسكي عن كريستيانو رونالدو؟!..

تغزل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم العملاق الإسباني برشلونة، في الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

ليفاندوفسكي يواجه مع المنتخب البولندي، مساء يوم السبت القادم، البرتغال بقيادة رونالدو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وفي هذا السياق.. وصف ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، نظيره البرتغالي بـ"تاريخ كرة القدم"، مؤكدًا على أن رونالدو رفع سقف العديد من اللاعبين، في عالم الساحرة المستديرة.

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وأكد المهاجم البولندي البالغ من العمر 36 سنة، أنه على المستوى الشخصي؛ كان يحاول دائمًا الوصول إلى نفس أداء كريستيانو، بل تجاوزه في بعض الأحيان.

وأعرب روبرت ليفاندوفسكي عن دهشته من رغبة الأسطورة البرتغالية في النجاح، على الرغم من اقترابه الـ40 عامًا، مستشهدًا بغضب نجم النصر على أرضية الملعب.

وأضاف مهاجم برشلونة: "عندما تنظر إلى كريستيانو رونالدو، وتراه غاضبًا على أرضية الملعب؛ فهذا أكبر دليل على رغبته المستمرة في النجاح، وليس بلعب كرة القدم للاستمتاع".

وشدد ليفاندوفسكي على أن رونالدو "استثناء" في تاريخ كرة القدم؛ حيث أن تقدمه في العمر، لا يعني تراجعه في المستوى، وإنما مواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

جدير بالذكر أن رونالدو غادر الملاعب الأوروبية، وانضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، وبعقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.