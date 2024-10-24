"فخور!" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة خاصة إلى النصر في ذكرى التأسيس

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟!..

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، "رسالة خاصة" إلى النادي وجماهيره، على هامش الاحتفالات بمرور 69 سنة، على تأسيس هذا الكيان الرياضي الكبير.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، وذلك بعد رحيله بـ"التراضي" عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو من عام 2025.

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وهنأ رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، نادي النصر بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ69، معربًا عن فخره الكبير بتمثيل قلعة العالمي.

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وكتب الأسطورة البرتغالية، في رسالته: "عيد ميلاد سعيد يا النصر.. فخور بأن أكون جزءًا من العائلة"؛ مرفقًا إياها بمجموعة من الصور الشخصية بقميص الفريق الأول.

ولعب كريستيانو رونالدو، 75 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ يناير 2023 وحتى الآن؛ مسجلًا 67 هدفًا في مختلف المسابقات، وصانعًا 18 آخرين.

جدير بالذكر أن رونالدو، فشل في التتويج بأي لقب رسمي مع نادي النصر - حتى الآن -، مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.