"شعرت بالرهبة بسببه" .. نجم توتنهام يكشف عن كواليس مزاملته مع كريستيانو رونالدو!

تصريحات نجم توتنهام بشأن كريستيانو رونالدو

كشف النجم السويدي ديجان كولوسيفسكي، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، عن كواليس مزاملته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي، في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وتزامل كولوسيفسكي مع رونالدو في نادي يوفنتوس خلال موسم 2020-2021، قبل الانتقال إلى توتنهام بشكل نهائي عام 2023 بعد فترة إعارة.

وقال كولوسيفسكي خلال تصريحات لـ "The Players Tribune": "كريستيانو؛ يا له من رجل، شعرت بالرهبة حينما تزاملت معه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بعد التدريبات يكون الجميع على هواتفهم، ولكن هو لا يقوم بهذا الأمر، ويمكنك أن ترى مدى جديته في العمل ومدى رغبته في ذلك، على الرغم من أنه لم يبق لديه أي شيء يُريد إثباته للجميع".

وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال صيف 2021، قبل أن ينتقل إلى النصر في شتاء 2023، في صفقة تحدث عنها العالم.